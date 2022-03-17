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55 минут назад

Индия допустила покупку российской нефти

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Индия допускает все варианты поставок нефти, в том числе из России, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Его слова передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли Нью-Дели собирается закупить 15 миллионов баррелей российской нефти по сниженной цене.

Индия допустила покупку российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Индия удовлетворяет большую часть своих потребностей в нефти за счет импорта. Поэтому мы изучаем все возможности на мировом энергетическом рынке с учетом ситуации, с которой мы сталкиваемся. Нам нужны энергоносители. Что касается импорта из России, ряд стран, особенно в Европе, занимается этим (покупают российскую нефть — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнул Багчи.

Сейчас Индия импортирует 88 процентов нефти, необходимой на удовлетворения ее внутренних потребностей.

Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

О том, что власти Индии задумались об импорте 15 миллионов баррелей российской нефти, сообщило 17 марта местное издание Business Standard. По его данным, страна намерена закупить топливо на условиях модели CIF (cost, insurance and freight) — в таком случае Россия возьмет на себя доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна.

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури также заявил, что в Нью-Дели изучат предложение Москвы о продаже нефти путем взаиморасчетов в рублях и рупиях, чтобы упростить торговлю на фоне санкций. Для создания механизма расчетов в качестве базисной валюты хотят использовать китайский юань. Схема позволит индийским экспортерам получать оплату за свои товары в национальной валюте вместо долларов или евро.

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