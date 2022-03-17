Индия допустила покупку российской нефти

Индия допускает все варианты поставок нефти, в том числе из России, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Его слова передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли Нью-Дели собирается закупить 15 миллионов баррелей российской нефти по сниженной цене.

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«Индия удовлетворяет большую часть своих потребностей в нефти за счет импорта. Поэтому мы изучаем все возможности на мировом энергетическом рынке с учетом ситуации, с которой мы сталкиваемся. Нам нужны энергоносители. Что касается импорта из России, ряд стран, особенно в Европе, занимается этим (покупают российскую нефть — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнул Багчи.

Сейчас Индия импортирует 88 процентов нефти, необходимой на удовлетворения ее внутренних потребностей.

О том, что власти Индии задумались об импорте 15 миллионов баррелей российской нефти, сообщило 17 марта местное издание Business Standard. По его данным, страна намерена закупить топливо на условиях модели CIF (cost, insurance and freight) — в таком случае Россия возьмет на себя доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна.