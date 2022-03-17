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16 минут назад

Рубль укрепился к доллару и евро

Лера Букина

Курс доллара в начале торгов четверга, 17 марта, опускается на 2,9 рубля, до 105,1 рубля. Курс евро падает на 2,35 рубля, до 115,35 рубля, следует из данных Московской биржи на 10:07 мск.

Укрепление российской валюты происходит шестой день подряд.

Накануне рубль стали поддерживать сообщения по переговорам между Россией и Украиной. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил наличие конкретных формулировок на переговорах с Украиной, которые могут быть согласованы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что позиции сторон на переговорах России и Украины по ситуации на украинской территории были разными, сейчас начинают выходить на какой-то компромисс.

По словам главы делегации РФ, помощника президента Владимира Мединского, Киев на переговорах выступает за создание на Украине австрийского или шведского варианта демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что идея о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией можно рассматривать как компромисс.

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