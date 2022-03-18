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1 час назад

Цены на нефть начали расти на сохранении рисков поставок

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% в пятницу утром на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из России.

Цены на нефть начали расти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 7.56 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 2,2%, до 108,99 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 2,63%, до 105,69 доллара.

В пятницу утром цены на нефть продолжают расти, трейдеры оценивают перспективы наличия дефицита нефти на рынках и перебоев с поставками в связи с напряженной геополитической ситуацией и введенными антироссийскими санкциями, передает РИА «Новости».

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сообщения о том, что некоторые коронавирусные ограничения в китайском мегаполисе Шэньчжэнь были ослаблены, что немного смягчило опасения насчет уменьшения спроса на черное золото.

Также повлияли на динамику цен сообщения о возможных поставках российской нефти в Индию. Официальный представитель индийского МИД заявил в четверг, отвечая на вопрос о возможности торговли с Россией в рупиях, что Индия как импортер нефти «всегда изучает все возможности». Такое заявление усилило беспокойство рынка по поводу дефицита поставок.

Рынки,Цена на нефть,
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