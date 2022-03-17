В офисе Зеленского угрожают РФ и Белоруссии «рельсовой войной». Заявление сделал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович .

Под "рельсовой войной" подразумевается уничтожение способов переброски российских сил на территорию Украины. Арестович сказал:

"А не хотим ли мы на юге устроить тотальную "рельсовую войну": снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить провода, всю систему жизнеобеспечения железных дорог? "