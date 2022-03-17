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1 час назад

Польша решила отказаться от российского газа

Вероника Полынина

Польша не будет продлевать контракт на поставки газа из России. Об этом заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в интервью радиостанции RMF FM.

Польша решила отказаться от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Срок действия долгосрочного контракта на закупку газа с Россией заканчивается в декабре этого года. По словам Наимского, Польша не намерена продлевать соглашение и будет искать замену российскому топливу.

«50% на данный момент - это газ из России. Мы можем его заменить, PGNiG к этому готова. У нее есть портфель контрактов, которые заменят российские поставки», - заявил Наимский.

В частности, по его словам, осенью 2022 года Польша планирует ввести в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, часть газа будет поступать из крупного газового терминала в Свиноуйсьце.

Наимский также заверил, что из-за отказа от контракта с РФ газ не подорожает. По его словам, многие годы Польша переплачивала за газ от «монопольного поставщика», тогда как получать его из Западной Европы было бы дешевле.

«Газ не будет особо дорогим, он будет европейским. Если поставки российского газа в Европу прекратятся, рынок стабилизируется. Глобализация газового рынка приведет к тому, что эти цены будут приемлемыми», - объяснил представитель польского правительства.

Ранее правительство Венгрии отказалось присоединиться к санкциям против российского энергетического сектора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет «перебрасывать груз на плечи народа Венгрии».

Рынки,Петр Наимский,Петер Сийярто,
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