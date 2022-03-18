Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали перспективы покупки юаня

Лера Букина

Перспективы вложения в юань для россиян зависят от ситуации вокруг Украины. Об этом заявил финансовый аналитик ИК «Файненшл Бридж» Дмитрий Александров изданию АБН.

Россиянам назвали перспективы покупки юаня
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время вклады в китайской валюте представлены в ряде российских банков, отметил он.

При стабилизации геополитической ситуации в мире вкладчик, который открыл счет в юанях, лишается высокой процентной ставки по депозиту в рубле, отметил эксперт. Он также указал на то, что ставки по счетам в юане существенно ниже.

«Если геополитическая ситуация не будет улучшаться, то рубль будет продолжать падать, в том числе и против юаня. Но отдельный риск связан с ситуацией вокруг Тайваня», — подчеркнул Александров.

По его словам, добавление юаня в свои сбережения вреда не принесет, однако это и не даст гарантии заработка.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что часть валютных резервов РФ находится в китайских юанях и Россия будет их использовать. По его словам, Запад санкциями лишил Россию доступа к $300 млрд и оказывает давление на КНР, чтобы ограничить возможность пользоваться российскими накоплениями.

Рынки,Дмитрий Александров,Антон Силуанов,Минфин России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители