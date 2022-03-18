Россиянам назвали перспективы покупки юаня

Перспективы вложения в юань для россиян зависят от ситуации вокруг Украины. Об этом заявил финансовый аналитик ИК «Файненшл Бридж» Дмитрий Александров изданию АБН.
В настоящее время вклады в китайской валюте представлены в ряде российских банков, отметил он.
При стабилизации геополитической ситуации в мире вкладчик, который открыл счет в юанях, лишается высокой процентной ставки по депозиту в рубле, отметил эксперт. Он также указал на то, что ставки по счетам в юане существенно ниже.
«Если геополитическая ситуация не будет улучшаться, то рубль будет продолжать падать, в том числе и против юаня. Но отдельный риск связан с ситуацией вокруг Тайваня», — подчеркнул Александров.
По его словам, добавление юаня в свои сбережения вреда не принесет, однако это и не даст гарантии заработка.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что часть валютных резервов РФ находится в китайских юанях и Россия будет их использовать. По его словам, Запад санкциями лишил Россию доступа к $300 млрд и оказывает давление на КНР, чтобы ограничить возможность пользоваться российскими накоплениями.