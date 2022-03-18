Россиянам назвали перспективы покупки юаня

Перспективы вложения в юань для россиян зависят от ситуации вокруг Украины. Об этом заявил финансовый аналитик ИК «Файненшл Бридж» Дмитрий Александров изданию АБН.

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В настоящее время вклады в китайской валюте представлены в ряде российских банков, отметил он.

При стабилизации геополитической ситуации в мире вкладчик, который открыл счет в юанях, лишается высокой процентной ставки по депозиту в рубле, отметил эксперт. Он также указал на то, что ставки по счетам в юане существенно ниже.

«Если геополитическая ситуация не будет улучшаться, то рубль будет продолжать падать, в том числе и против юаня. Но отдельный риск связан с ситуацией вокруг Тайваня», — подчеркнул Александров.

По его словам, добавление юаня в свои сбережения вреда не принесет, однако это и не даст гарантии заработка.