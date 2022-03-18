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33 минуты назад

Норвегия увеличила добычу углеродов

Елена Прошина

Норвегия на 15 тысяч баррелей в день или на 0,8% увеличила добычу жидких углеводородов в феврале, их общий объем составил 1,98 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Норвежского нефтяного директората.

Норвегия увеличила добычу углеродов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что согласно итоговым данным за январь, объем добычи жидких углеводородов в Норвегии составлял 1,965 миллиона баррелей в день. При этом в докладе указали, что показатель февраля оказался на 7% ниже ожидаемого прогноза организации. В частности, объем добычи нефти составил 1,763 миллиона баррелей в день, что на 3,7% ниже прогноза директората, легких углеводородов — 208 тысяч баррелей в сутки, конденсата — 9 тысяч.

Также, согласно докладу, объем добытого в стране газа составил 347,8 миллиона кубометров ежедневно, что оказалось на 9,3% выше прогноза организации.

Напомним, что Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.

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