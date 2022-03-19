Названо условие для возвращения сахара в магазины

В настоящее время в России нет причин для массовой покупки сахара, сообщает «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

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Он рассказал, когда этот продукт снова появится на прилавках магазинов. Россияне обычно скупают товары разных категорий на фоне сложных обстоятельств. Как напомнил эксперт, в 2014 году были очереди в магазинах техники, а в 2020 году жители страны стремились приобретать гречку и предметы гигиены. Наблюдаемая сейчас нехватка сахара связана с паникой людей.

Переславский назвал условие для возвращения этого продукта в магазины. По его словам, это произойдет при прекращении необоснованного ажиотажа на сахар.

«Сахар, безусловно, подорожал, и, достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет», — отметил аналитик.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с призывом не поддаваться панике и не закупать впрок в больших количествах гречку и сахар.