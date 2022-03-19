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54 минуты назад

Эксперт Шеин заявил, что доллар перестаёт быть основной валютой на планете

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Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США постепенно перестаёт быть основной валютой на планете.

Эксперт предсказал будущее доллара
Фото: ReutersReuters

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — сказал он в комментарии агентству «Прайм».

Шеин напомнил, что семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту и МВФ пришлось включить в корзину ключевых валют юани.

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.

Озвучены три признака краха доллара

По мнению экономиста, теперь в качестве резервной валюты станут популярны юани.

Рынки,Максим Шеин,Международный валютный фонд,
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