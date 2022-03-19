Эксперт: доллар перестаёт быть основной валютой

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», - сказал он.

По словам Шеина, России необходимо брать пример с КНР. Пекин 7 лет назад принялся активно продвигать юань, и МВФ пришлось включить китайскую денежную единицу в корзину ключевых валют.

Ранее эксперт рассказал, что на мировом форексном спот-рынке юань котируется на уровне 6,3613 за доллар, что в переводе на рубли составит 18,4 рубля.