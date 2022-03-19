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1 час назад

Эксперт: доллар перестаёт быть основной валютой

Майк Габриелян

Доллар США постепенно перестаёт быть основной валютой на планете. Такого мнения придерживается начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин, передает «Прайм».

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», - сказал он.

По словам Шеина, России необходимо брать пример с КНР. Пекин 7 лет назад принялся активно продвигать юань, и МВФ пришлось включить китайскую денежную единицу в корзину ключевых валют.

Озвучены три признака краха доллара

Ранее эксперт рассказал, что на мировом форексном спот-рынке юань котируется на уровне 6,3613 за доллар, что в переводе на рубли составит 18,4 рубля.

Рынки,Видео,Максим Шеин,Международный валютный фонд,
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