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43 минуты назад

Мосбирже разрешили операции с нерезидентами до 1 апреля

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Центробанк (ЦБ) России разрешил Московской бирже с 21 марта по 1 апреля совершать некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных государств. Об этом площадка сообщила на своём официальном сайте. В частности, профессиональные участники рынка — нерезиденты смогут продать свои ценные бумаги. Это решение принято с целью уменьшения обязательств Мосбиржи перед своими иностранными клиентами.

Мосбирже разрешили операции с нерезидентами до 1 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нерезидентам также разрешили действия, «направленные на приближение даты исполнения обязательств», сделки для переноса (пролонгации) своих обязательств, а также закрывающие сделки.

Кроме того, им можно проводить расчётные операции по сделкам, необходимые для прекращения обязательств и связанных с ними сделок, в том числе возникших из-за переноса обязательств по первоначальным сделкам.

Разрешены также переводы ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.

Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны совершаться только с использованием счетов типа «С» .

«Разрешение предполагает возможность профессиональных участников рынка осуществлять на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действий», — сообщили в пресс-службе биржи.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала постепенное возвращение торгов на Мосбирже. Например, с 21 марта 2022 года на Московской бирже возобновятся торги облигациями федерального займа (ОФЗ).

18 марта стало известно, что Центробанк обсуждает разделение российского фондового рынка на оншорный — для резидентов РФ и офшорный — для нерезидентов. Цель этого решения — предотвратить панику среди российских инвесторов при возобновлении торгов 21 марта. Предполагается, что иностранцы станут массово выходить из российских активов.

Рынки,Эльвира Набиуллина,Банк России,Московская биржа,
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