Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд

Австралия ввела запрет на экспорт в Россию сырья для алюминиевой промышленности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Правительство Австралии немедленно вводит запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы», - говорится в опубликованном заявлении властей.

Отмечается, что таким образом Канберра хочет нанести ущерб российским производителям алюминия, - одной из важных составляющих экспорта РФ. При этом новые экспортные цепочки придется налаживать и самой Австралии. В Канберре пообещали, что «найдут новые и расширят существующие рынки сбыта».

Также в воскресенье премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что «Австралия пожертвует Украине уголь и дополнительную военную технику». Было принято решение о поставке Украине в виде помощи 70 тысяч тонн энергетического угля.