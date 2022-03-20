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31 минуту назад

Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд

Елена Прошина

Австралия ввела запрет на экспорт в Россию сырья для алюминиевой промышленности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство Австралии немедленно вводит запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы», - говорится в опубликованном заявлении властей.

Отмечается, что таким образом Канберра хочет нанести ущерб российским производителям алюминия, - одной из важных составляющих экспорта РФ. При этом новые экспортные цепочки придется налаживать и самой Австралии. В Канберре пообещали, что «найдут новые и расширят существующие рынки сбыта».

Также в воскресенье премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что «Австралия пожертвует Украине уголь и дополнительную военную технику». Было принято решение о поставке Украине в виде помощи 70 тысяч тонн энергетического угля.

Ранее стало известно, что в Германии произошел раскол по вопросу санкций против РФ.

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