Экономист рассказал об источниках получения валюты для России

«Если предположить, что все это долго будет продолжаться, желательно финансировать возникающие потребности за счет валютной выручки, которую мы получаем. Имеющаяся сумма золотовалютных резервов значительна, какие-то текущие проблемные статьи она поможет закрыть, но вопрос стоит в том, чтобы было пополнение валютной выручки с учетом действующих ограничений. Жить надо по доходам, резервы — это хорошо, но на них вечно не проживешь», — объяснил специалист.