«Точка невозврата» для доллара пройдена, и в настоящее время многие страны ищут ему замену. Об этом заявил агентству «Прайм» экономист Егор Клопенко.

Так, государства стали рассматривать переход на национальные валюты во взаимных расчетах, указал он. По словам эксперта, это обусловлено наличием у США гигантского госдолга. Так, существует риск, что вернуть такие суммы будет нельзя из-за экономики, входящей в рецессию, отметил Клопенко.

Он указал на последствия блокировки на Западе российских резервов на $300 млрд.

«Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», — подчеркнул эксперт.

По мнению Клопенко, уменьшение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США. Это станет драйвером нового финансового кризиса и сдувания «пузыря», полагает он. В такой ситуации вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия будет наименее пострадавшей от этого стороной. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики, считает эксперт.