«Ударит по всем»: Кремль о возможном эмбарго на российскую нефть

Решение Евросоюза ввести эмбарго на поставки российской нефти, если оно будет принято, серьезно повлияет на мировой рынок, ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предупредив, что европейцам при этом "придется тяжело".

"Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки [российской] нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать возможность таких санкций и их вероятные последствия.

Представитель Кремля констатировал, что подобное решение "очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте". "Американцы при этом останутся при своих - это очевидно - и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем", - подытожил Песков.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. В частности, дипломаты ЕС заявили агентству, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки.

В понедельник в Брюсселе состоится плановая встреча министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главной темой которой станет ситуация на Украине. На ней глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представит министрам свой анализ возможных сценариев развития конфликта.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указом, запрещающий импорт из России энергоносителей, в качестве санкции в связи с военной операцией РФ на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию. Указом Байдена также запрещены инвестиции в российский энергетический сектор и финансирование иностранных компаний, которые вкладывают деньги в добычу энергоносителей в РФ. Брюссель же ранее был не готов поддержать это санкционное решение Вашингтона, поскольку будет нанесен серьезный удар национальным экономикам некоторых европейских стран.

Возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций намерены обсудить на этой неделе лидеры стран ЕС и президент США Джо Байден на саммитах в рамках ЕС, G7 и НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылками на источники из числа официальных лиц, передает «Интерфакс».

По словам источников, ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами Евросоюза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Страны ЕС в вопросе нефтяного эмбарго пока не едины. Страны Балтии выступают за введение эмбарго, против, по словам собеседников Reuters, выступает Германия. Берлин опасается, что Россия может в ответ на отказ от нефти остановить поставки газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в вопросах ужесточения санкций против России не можно быть ограничений.

«Эти санкции призваны побудить Россию к новым оценкам ситуации», — заявил представитель французского президента.

Источники отмечают, что все решения ЕС о санкциях требуют консенсуса, но не исключают, что решающей окажется позиция Франции, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.

Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США.

По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие».

Он отметил, что на это потребуется «некоторое время», а учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперед в использовании возобновляемых источников энергии.

Ранее президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу.

До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.

Wikipedia

«Я надеюсь на то, что визит господина Байдена (в Брюссель. — RT) будет тем дополнительным элементом давления на временами слишком медленно действующих лидеров Европейского союза», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Такое заявление он сделал после встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Польский премьер намерен убеждать глав стран Евросоюза отказаться от импорта российской нефти.

«На форуме Европейского совета это будет мой абсолютно главный постулат, чтобы весь Европейский союз отказался как можно быстрее от того, что является главным источником дохода для России. А главным источником дохода является нефть», — сказал политик.

Вместе с тем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напомнил, что нефтеперерабатывающие предприятия ЕС полностью зависят от поставок нефти из России.

Европейский союз ввёл «очень жёсткие санкции» против России в ответ на её военную операцию на Украине. Сейчас ЕС уже подошёл к пределу своих возможностей в финансовых ограничениях в отношении РФ. Об этом в эфире радио Franceinfo заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По мнению дипломата, санкции окажут сильное давление на всю российскую экономику.

Боррель подчеркнул, что Европа сделала всё, что могла. Он отметил, что страны ЕС сильно зависят от поставок российской нефти и газа и в ближайшем будущем не смогут от них отказаться.

Wikipedia

«Мы много импортируем. Для США отказаться от этого топлива не слишком сложно, потому что они почти не потребляют российскую нефть. Говорить: "Я не буду делать то, чего я уже не делаю" не имеет большого смысла», — заявил глава дипломатии ЕС.

Те ограничения, которые Евросоюз уже наложил на Россию, «лягут тяжёлым бременем на российскую экономику», добавил политик.

По словам Борреля, Европа будет поставлять оружие Украине, пока конфликт продолжается, однако стремится избежать эскалации ситуации.

«Мы должны избегать войны с Россией, потому что иначе это будет третья мировая война», — заключил главный дипломат.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует постепенно отказаться от покупки российских энергоносителей. Сроки полного отказа в проекте декларации ЕС не указываются, так как страны союза по-разному зависят от поставок нефти и газа. Россия — крупнейший поставщик энергоносителей для ЕС. На страну приходится 40% поставок газа, более 25% нефти и почти 50% угля.

8 марта президент США Джо Байден объявил о санкциях против российского энергетического сектора. В Штаты запрещён импорт нефти, газа и других энергоносителей. Аналогично поступила Великобритания.

Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным. Такое мнение высказал в интервью газете Handelsblatt глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман. По его словам, подобная мера может привести к очевидному вреду для немецких потребителей и экономики страны.

Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России, — сказал Хофман.

Он также отметил, что Германии необходимо в большей степени диверсифицировать поставки энергоресурсов, но это невозможно «сделать в одночасье».

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что газоснабжение страны на следующий зимний сезон пока не обеспечено. По его словам, в случае блокировки поставок газа из России власти ФРГ не смогут обогреть все дома и продержать на плаву объекты промышленного производства.

Отказ Европы от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, Европа не решится на подобный шаг. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, европейцы понимают, что не могут безболезненно прекратить закупки нефти в РФ.

— Нельзя отказаться от российской нефти, но при этом нормально торговать углем и газом. Велик риск, что если европейцы вводят санкции в отношении закупки российской нефти, то Россия в ответ введет санкции в отношении поставки российского газа и угля. Европейцев это пугает: мы видим, что крупные страны (Германия, Австрия, Италия, Франция) относятся к такому предложению очень сдержанно, — отметил специалист.

Эксперт обратил внимание, что Россия — крупнейший поставщик газа, угля и нефти в Европу. В случае проблем с поставками энергоносителей европейские страны столкнутся с рядом трудностей. В частности, им придется перейти на ручное управление энергетикой, подавая электричество строго в определенные часы, а также понизить температуру батарей при подаче отопления зимой, заметил собеседник «ВМ».

Проблемы будут и с подготовкой к следующему отопительному сезону, предупредил Юшков.

— Европейцы хотят к началу октября обязательно накопить в подземных хранилищах газа до 90 процентов их объема. В прошлом году они к ноябрю накопили только 74 процента, и выход из отопительного сезона у них был с большим объемом газа в подземных хранилищах. Сейчас в подземных хранилищах запасы газа меньше, отопительный сезон продолжается, при этом они на месяц раньше хотят их заполнить. Как это сделать, когда нет крупнейшего поставщика и надо как-то заменять уголь, — непонятно, — резюмировал специалист.

Риски полного прекращения торговли углеводородами с Россией для европейцев катастрофичны, поэтому призывы прибалтийских стран, скорее всего, не будут услышаны, подчеркнул Юшков. Он также заметил, что вместо этого санкционный протест будет продолжен в других областях, хотя Европа уже почти исчерпала свои возможности.

В случае, если Европа все-таки решится на введение новых ограничений, Россия будет перенаправлять поставки, отметил собеседник «ВМ».

— Нефть и уголь, в отличие от газа, очень легко перевозить. Мы будем уходить на азиатские рынки, произойдет то же самое, что и с США: Америка ввела запрет на покупку российской нефти, и мы существенно увеличили поставки в Индию. Даже если сейчас санкции не введут, постепенно этот процесс будет продолжаться, мы будем уходить на азиатские рынки, а вместо нас на европейский рынок придут ближневосточные поставщики, — спрогнозировал эксперт.

Специалист отметил, что перенаправить поставки газа сложнее, так как в данном случае потребуется строительство новых газопроводов. В течение нескольких лет могут быть достигнуты договоренности с Китаем, уточнил собеседник «ВМ».

При этом прекращение поставок газа в Европу грозит мировым кризисом в отрасли, предупредил Юшков.

— Рынки связаны между собой, и, если мы в Европу поставлять не будем, добыча остановится. Соответственно, в Европе будет не хватать газа, они попытаются купить его на других рынках в виде сжиженного природного газа. В результате любой газ значительно подорожает, цены поднимутся везде, будет глобальный дефицит газа, — заключил эксперт.

Страны Евросоюза начали работу над пятым пакетом санкций в отношении России. Дипломаты ЕС заявили, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, что является признаком радикальной перестройки поставок энергоресурсов, пишет Financial Times.

Индия, третья в мире страна по потреблению энергии, скупила несколько партий российской нефти у трейдеров, поскольку Европа избегает покупок сырья из России. В марте Россия поставила в Индию 360 тысяч баррелей нефти в день, что в четыре раза превышает средний показатель 2021 года. Таким образом Россия старается найти замену Европе на этом рынке.

«Уже отправленные партии нефти из России, которые не могут найти покупателей в Европе, приобретаются Индией», — сказал глава исследовательского отдела Kpler Алекс Бут.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что Индия поступит неправильно, если купит российскую нефть, хотя и признала, что это не нарушает санкции США.

«Индийские компании закупали нефти в России не слишком много, учитывая высокую стоимость доставки. Похоже, сейчас все меняется», — отметил аналитик Ambit Capital Вивекананд Суббараман.

Исполнительный директор Frontline Ларс Барстад пояснил, что скидка на российскую нефть марки Urals составляет около 25-30 долларов за баррель, а фрахтовые ставки добавят к цене три-четыре доллара за баррель, что делает торговлю рентабельной.