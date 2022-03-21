Ситуация на Украине взвинтила цены на пшеницу в Германии

Цены на пшеницу в Германии выросли с начала военной операции на Украине, высокий уровень цен сохранится в дальнейшем, заявил глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид.

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«Цены уже значительно выросли с начала войны, и я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будут сохранен», - приводит его слова агентство «Прайм».

Он отметил, что отсутствие Украины как одного из крупных поставщиков пшеницы и подсолнечника окажет влияние на мировые рынки продовольствия и приведет к росту цен на продукты.

Руквид, ссылаясь на украинских коллег, заявил, что полевые работы на Украине сейчас остановлены, существенные трудности есть в отрасли животноводства.

«Мы опасаемся значительного выпадения (поставок) из Украины, и это затронет в особенной степени североафриканские государства, арабский регион, Азию. Для Европы и для Германии я вижу, по крайней мере, до начала 2023 года, что продовольствие обеспечено», - поделился прогнозом глава фермерского союза Германии.

Он также отметил, что распределение земель в Германии под посадки разных культур состоялось еще в прошлом году, поэтому увеличить площади пшеницы в этом году удастся лишь в ограниченном объеме.