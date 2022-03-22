Может ли Япония выйти из проекта «Сахалин-2»

Несмотря на уход ряда энергетических компаний Евросоюза и США с российского рынка, японские корпорации вряд ли покинут состав акционеров нефтегазового проекта «Сахалин-2», считают эксперты. Удобная логистика, миллиарды долларов прибыли, надежность поставок — Токио вряд ли захочет от этого отказаться. В противном случае Японии придется закупать австралийский и катарский сжиженный газ на спотовом рынке.

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Япония в раздумьях

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На фоне антироссийских санкций японским компаниям Mitsui и Mitsubishi становится сложнее удерживаться в масштабном нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Если Евросоюз и США надавят на правительство азиатской страны, Токио придется закупать сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке, где сейчас наблюдаются рекордно высокие цены. Общие потери в случае одностороннего выхода японских компаний из российского проекта могут составить до $15 млрд, пишет японское издание Nikkei.

Проект "Сахалин-2" реализуется на условиях раздела продукции. Главным оператором выступает компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому". Однако японские энергетические фирмы Mitsui и Mitsubishi в совокупности владеют более чем 20% акций - на их долю приходится 12,5% и 10% ценных бумаг соответственно. "Сахалин-2" производит 10 миллионов тонн СПГ в год, причем примерно 60% топлива идет в Японию.

Решится ли Токио на демарш

Мировой рынок СПГ, в отличие от трубопроводного газа, является дефицитным, свободный миллиард кубометров здесь ценится на вес золота. У японского правительства не будет эффективных рычагов давления на частные энергетические компании, чтобы убедить их в одностороннем порядке совершить политический демарш, подчеркнул в беседе с "Газетой.Ru" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"На "Сахалине-2" каждый из акционеров зарабатывает ежегодно миллиарды долларов прибыли в виде дивидендов. Одно дело, когда вы только заходите в добычный проект. Совершенно другое - когда этот проект уже работает, генерируя стабильную прибыль. Никто в здравом уме не будет останавливать денежный поток ради политической солидарности с Западом", - подчеркнул эксперт.

С ним согласился заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, помимо экономической выгоды Mitsui и Mitsubishi российско-японской кооперации способствует ряд других факторов.

"Для Японии "Сахалин-2" - очень удобный проект. Доставка СПГ для Токио осуществляется с соседнего острова. Плюс для Японии очень важен контроль над ресурсной базой проекта. У азиатской страны нет своих крупных добычных месторождений", - объяснил Белогорьев.

Фактор мирного договора

Из-за японских санкций Россия в одностороннем порядке вышла из переговоров по мирному договору. В Токио назвали такое решение несправедливым.

По словам Пикина, уход японских фирм из российского нефтегазового проекта станет в большей степени эмоциональным, чем прагматичным шагом.

"В Японии сейчас в большей степени уважают западные ценности, чем в самом Западе. В отличие от Евросоюза и США, Токио не проводил аресты частной собственности, ставил бизнес-интересы выше политических выгод. На Западе уже давно поставили на этом крест - они уже показали, что умеют конфисковывать имущество физических лиц не хуже большевиков в 1917 году", - указал аналитик.

Схожее мнение выразил Белогорьев. По его словам, выход Москвы из диалога по мирному договору по сути ничего не изменил в позициях двух стран - никаких сюрпризов в этом плане не произошло.

"После ухода Синдзо Абэ с поста премьер-министра обсуждение этого вопроса зашло в тупик. На фоне украинского кризиса Япония вернулась к риторике 80-х годов, больше не питая иллюзий по поводу договороспособности России", - резюмировал эксперт.

Помогут ли Японии Австралия и Катар

Австралия и Катар являются ведущими поставщиками сжиженного газа на японский рынок. В 2021 году Австралия поставила Токио более 27 млн тонн СПГ, больше пришлось только на Китай - почти 32 млн тонн. Катар в свою очередь всего отправил в Азию почти 60 млн тонн топлива. Однако и Канберра, и Доха сейчас работают на пределах ресурсных мощностей, подчеркнул Белогорьев.

"Логистические затраты на перевозку СПГ из Австралии и Катара будут дороже российского транзита. Финансовые издержки Токио упадут только в том случае, если спотовые цены снизятся до $8 за 1 млн британских тепловых единиц. Пока же котировки и близко не стоят к этому уровню", - объяснил эксперт.

Но даже без учета ценового фактора перевозок Австралия и Катар не смогут заместить экспорт российского СПГ на японском рынке. На долю Москвы приходится менее 10% от суммарного импорта Токио.

"Инвестиционный цикл Австралии уже завершился. Основной прирост предложения был зафиксирован в 2010-е годы. У Катара позиции чуть лучше - там планируют увеличение мощностей на 32 млн тонн. Однако эти объемы удастся реализовать не раньше 2026-2027 года. Последние ресурсы Доха ввел в 2011-м - Катар чисто физически не сможет нарастить поставки в Японию", - заключил аналитик.