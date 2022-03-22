В Молдавии назвали ожидаемую цену за газ для страны

Закупочная цена газа для Молдавии в апреле может превысить сумму в 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан , передает «Прайм».

«Закупочная цена, по которой "Молдовагазу" придется покупать природный газ у "Газпрома" в апреле, может оказаться выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Мы не будем торопиться с требованием повысить тариф», — сказал Чебан.

По его словам, на ситуацию повлияли изменения формулы расчета цены в апреле. До сентября стоимость газа будет складываться из 70% от среднемесячной цены за предыдущий месяц и 30% от цены нефтяной корзины. При этом из-за событий на Украине цены на газ и нефть взлетели на 15-20%, обновив исторические максимумы.