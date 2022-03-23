Курс рубля в недалеком будущем сможет укрепиться, например до 50 рублей за доллар США. Так считает политолог, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, сообщает ИА SM-News. По его мнению курс национальной валюты будет во многом зависеть от характера взаимоотношений с внешним миром. При этом эксперт согласен с мнением, что все курсовые фиксации валют сегодня реальности не соответствуют.

Положительное сальдо торгового баланса — 186 млрд долларов. Платёжный баланс — 120 млрд долларов. Курс не должен падать при таких положительных показателях. Он должен укрепляться. Если сейчас Центральный банк убирает спекулятивную составляющую, просто блокируя огромное количество операций, валютных спекуляций и переводов иностранцев, то мы будем иметь чистый баланс внешней торговли, — сказал Лосев.

Политолог подчеркнул, что при чистом балансе курс может быть такой, как решит Центральный банк — 70, 50 и даже один к одному, потому что этот баланс будет под его контролем.

Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю. Это поможет повысить репрезентативность курса американской валюты в условиях повышенной волатильности на рынке, сообщили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, ЦБ намерен упростить порядок установления официального курса евро к рублю. Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст.

"Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 - 11:30 мск", - отметили в пресс-службе ЦБ.

В регуляторе отмечают, что расширение временного диапазона расчета позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

С 9 марта в России действует временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. Новые правила предполагают, что физлица не смогут в течение полугода купить в кассе банка наличную иностранную валюту. Кроме того, снять с валютного счета можно не более 10 тысяч долларов вне зависимости от валюты счета. При этом все деньги, уже положенные в банк, учитываются в валюте счета или вклада.

Позднее Банк России разъяснил, что выплачиваемая физлицу сумма не может оказаться меньше, чем рассчитанная на день выплаты по официальным курсам для конвертации иных валют в доллары. Это означает, что если гражданин захочет снять доллары со счета (не более 10 тысяч), но у него, например, был счет в евро, то при конвертации банк фактически должен использовать либо официальный курс ЦБ, либо еще более выгодный для гражданина курс.

Если же валютный счет в банке был открыт после 9 марта, то снять наличную валюту не получится - можно получить деньги только в рублях. В этом случае выплата пройдет без ограничений по текущему курсу банка, но банк не сможет занизить курс, так как нижней планкой будет выступать официальный курс ЦБ на день расчета выплаты.

Рубль может продолжить укрепляться по отношению к доллару США, считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, передаёт EADaily. По его словам, в ближайшее время курс может достигнуть 100 рублей за доллар.

У рубля есть все шансы продолжить рост. Не исключено, что доллар по 100 рублей мы увидим если не на этой неделе, то в начале следующей, — сказал Антонов.

Среди факторов, влияющих на рост отечественной валюты, он выделил меры по поддержке рубля Банка России, расчёты за экспорт из РФ, новости о прогрессе в процессе переговоров с Украиной, а также удержание цен на нефть выше отметки $100 за баррель.

"Красная линия" для доллара в нынешних условиях находится в диапазоне 105-120 рублей. При этом говорить о подобной фиксации можно лишь на ближайшие дни, считает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

По его словам, сейчас внутренний рынок стабилизировался, хотя и не отражает реальный спрос валюты на мировых рынках. Причина неопределенности - в запрете на многие операции с валютой, которые ввел Банк России.

Маслов отмечает, что некоторую поддержку отечественной валюте оказал платеж по купонам по гособлигациям, который успешно прошел в валюте, а также сохранение ключевой ставки на уровне в 20% годовых.

"Однако экономические механизмы сейчас имеют явно более "короткий рычаг", нежели геополитические решения конкретных людей", - предупреждает Маслов в комментарии для агентства "Прайм", мотивируя короткий "горизонт" планирования курса американской валюты.

Прошедшая неделя стала для рубля первой с конца февраля, когда на валютном рынке наблюдалась какая-то стабильность. При этом важным событием стоит считать тот факт, что разница в курсе на Мосбирже и на мировом валютном рынке приблизилась к нулю. Это говорит о стабилизации ситуации вокруг рубля и окончании периода огромной волатильности.

Специально для "Российской газеты" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал причины восстановления рынка и дал прогноз на ближайшую неделю:

- Свою роль в восстановлении валютного рынка сыграла стабилизация цен на нефть, которые перестали ежедневно прыгать на 5-7%. А также определенное снижение геополитической напряженности.

Наступившая неделя будет развиваться в таком же направлении. Можно предполагать, что курс рубля будет консолидироваться около отметок в 100-105 за доллар и 110-115 за евро. Вероятно, на открытии рынков или на своих пиках рубль может уходить как выше, так и ниже указанных диапазонов. Но серьезное движение вверх или вниз возможно только при наличии позитива или негатива на геополитическом поле.

Выступления глав Европейского ЦБ и ФРС США, которые намечены на эту неделю, будут больше влиять на соотношение доллара к евро, чем на ситуацию вокруг рубля. Поскольку курс российской валюты сейчас никак не реагирует на остальные мировые движения, кроме геополитики.

Запуск торговли ОФЗ на Московской бирже открыто говорит о том, что на этой неделе возможен полноценный запуск торговли всеми инструментами российского фондового рынка. И это тоже позитивный сигнал для рубля. При продвижении на дипломатическом поле он может выступить дополнительным триггером роста для российской валюты. Но это вряд ли произойдет на этой неделе.

Более вероятной активация всех позитивных триггеров для рубля видится в начале апреля. Также важным станет то, насколько сильным будет оставаться дисконт Urals к Brent, который на данный момент составляет более 30 долларов за баррель. Если российский рынок начнет реагировать не только на геополитические риски, то большой спрэд между марками может обнулить остальные положительные факторы.

За год падение ВВП страны может составить 2-4%. Но если будет запущено активное импортозамещение уходящих из-за западных санкций с российского рынка товаров, то падение ВВП окажется еще меньше, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

По словам эксперта, инфляция по итогам 2022 года может составить 15%. Доллар в первой половине года будет стоить 90-100 рублей и 80-90 рублей во второй половине года.

На чем основан такой относительный оптимизм? "Долларовая паника пошла на спад. Сегодня число тех, кто хотел бы купить доллары, уже в 2 раза меньше, чем на пике введения санкций. Ценовая паника перестала угрожать стабильности рынка. Уровень опасений по поводу роста цен остается рекордным, однако он перестал расти", - поясняет Зубец.

Он также добавляет, что количество увольнений в первой половине марта выросло против марта прошлого года, но незначительно, не более чем на 15%. "Так что есть обоснованная надежда сохранить занятость и потребительский спрос. Количество предприятий, в планах которых есть расширение бизнеса, снизилось в начале марта на 40% против начала февраля. Однако по мере того, как неопределенность будет снижаться, планы по развитию вернутся", - уверен экономист.

Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговых операциях с Китаем может стать «настоящим взрывом» для рынка нефти, который повлечет за собой последствия для всей современной финансовой системы. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье издания Huánqiú Shíbào.

По его словам, после сообщений о возможном переходе Саудовской Аравии на сделки в юанях с Китаем и диалога России и Индии по созданию механизма «рупия-рубль» на Западе заговорили об ослаблении гегемонии доллара на мировом рынке нефти. Эксперт отметил, что переход компании с выручкой более 350 миллиардов долларов на юани станет «настоящим взрывом».

Помимо этого, специалист рассказал, что, согласно ряду исследований, цикл валюты страны, которая выступает в качестве доминирующей международной валюты, обычно составляет примерно сто лет. Он добавил, что в таком случае с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году прошло уже много времени и до краха доллара осталось совсем немного.

Чжан Юйгуй также заявил, что любая гегемонистская денежная система рано или поздно должна рухнуть, так как валюта обречена на гибель по своей собственной же вине. Он пояснил, что если чрезмерно раздувать силу своей валюты, то это неминуемо приведет к изменениям в глобальной валютной системе и балансе сил.

Ранее колумнист издания American Thinker Андреа Видбург рассказал, что попытки Саудовской Аравии снизить влияние американского доллара, в том числе в сделке с Китаем об оплате поставок нефти в юанях, вызывают тревогу. По его мнению, это говорит об «антиамериканской» политике Эр-Рияда.

О том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях, сообщалось на прошлой неделе. Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году, поскольку страна недовольна тем, как США выполняют свои обязательства по защите королевства. Теперь Эр-Рияд хочет снизить влияние доллара.

Российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов во вторник 22 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на торгах снизился на 0,43% до 103,55 руб., евро потерял 0,11% и составил 114,5 руб.

На открытии торгов 22 марта курсы доллара и евро также снизились на — до 103 руб. и 107,45 руб. соответственно.