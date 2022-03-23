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44 минуты назад

Курс доллара рухнул ниже 100 рублей

Лера Букина

Курс доллара опустился ниже 100 рублей, а в моменте достигал отметки в 95 рублей, следует из данных Мосбиржи. Это наблюдается впервые с 3 марта.

Это произошло на фоне поручения президента РФ Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли.

Сегодня, 23 марта, глава государства заявил, что оплата валютой российских товаров, поставляемых в США и ЕС, стала бессмысленной, поскольку эти страны, заморозив российские активы, «в принципе объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией». В этой связи, как заявил Путин, «принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли».

Рынки,Видео,Владимир Путин,Московская биржа,ЕС,
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