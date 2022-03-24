Центробанк резко понизил официальные курсы доллара и евро

Российский Центральный банк установил курсы доллара и евро на 25 марта на уровне в 96,05 рубля и 105,47 рубля соответственно, следует из информации на сайте регулятора.

По сравнению с курсом на 24 марта значения резко снижены, для доллара — более чем на 7 рублей, для евро — почти на 8.

На торгах на Московской бирже доллар к моменту написания новости теряет более рубля, курс достигает 96,5 рубля. Евро стоит 105,75 рубля (снижение более чем на два рубля).