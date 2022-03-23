Швейцария помогла России торговать нефтью в обход санкций

Швейцария продолжает торговать российской нефтью вопреки антироссийским настроениям через специальных дилеров. Бизнес приносит обеим сторонам миллиарды долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование неправительственной швейцарской организации Public Eye.

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Из-за кризиса на Украине власти Швейцарии стали все чаще говорить о необходимости прекратить сотрудничество с Россией. Тем не менее формально присоединившаяся к ограничительным мерам ЕС страна заключает сделки с российской нефтью с помощью аккредитивных сделок. В таких случаях банк выдает дилеру кредит и временно становится владельцем товара. Когда покупатель вносит на счет банка всю необходимую сумму, товар меняет собственника. Швейцария выступает в сделке посредником — нефть идет напрямую из страны происхождения к получателю.

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Информацию о подобных сделках почти невозможно отследить. Иногда местный Центробанк публикует некоторые данные, но они не дают полного представления о масштабе торговли.

«Вся торговля сырьем плохо отслеживается и регулируется», — объяснила доктор юридических наук, профессор Бернского университета Элизабет Бюрги Бонаноми.

Конечные владельцы большинства предприятий по торговле сырьем в Швейцарии часто неизвестны, так как почти все они принадлежат частным предпринимателям.

Несмотря на то, что Швейцария находится далеко от основных торговых путей и не имеет выхода к морю, страна давно уже стала одним из мировых центров по торговле сырьем. Согласно правительственному отчету за 2018 год, объем торговли через Швейцарию оценивается почти в триллион долларов. Именно «сырьевые» трейдеры, а вовсе не банки и не фармацевтические производства, входят в пятерку крупнейших компаний страны. Около трети добываемой нефти покупается и продается в Женеве. Через Швейцарию торгуется и примерно 80 процентов российского сырья, говорится в отчете.