Польша заявила о планах по полному отказу от газа из РФ

Варшава объявила о планах по полному отказу от российского газа. Об этом в эфире «Россия-1» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Его слова приводит «РИА Новости».

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Андреев отметил, что Польша уже давно сделала своей целью полный отказ от использования российского газа. В 2022 году у них истекает контракт с «Газпромом», который они продлевать не намерены, уточнил он.

«Однако подразумевалось, что они станут покупать газ на так называемом споте, но в последнее время они говорят, что собираются и вовсе обойтись без газа из РФ», — добавил Андреев.