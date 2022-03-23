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57 минут назад

Польша заявила о планах по полному отказу от российского газа

Елена Прошина

Варшава объявила о планах по полному отказу от российского газа. Об этом в эфире «Россия-1» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Его слова приводит «РИА Новости».

Польша заявила о планах по полному отказу от газа из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Андреев отметил, что Польша уже давно сделала своей целью полный отказ от использования российского газа. В 2022 году у них истекает контракт с «Газпромом», который они продлевать не намерены, уточнил он.

«Однако подразумевалось, что они станут покупать газ на так называемом споте, но в последнее время они говорят, что собираются и вовсе обойтись без газа из РФ», — добавил Андреев.

Говоря о реальности данного сценария, он сказал, что, вероятнее всего, Польша начнет покупать тот же самый российский газ у Германии, только очищенный через их «перепродавателей».

Рынки,Сергей Андреев,Газпром,
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