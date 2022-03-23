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1 час назад

Болгария готова оплачивать поставки российского газа в рублях

ТАССТАССиещё 1

Болгария сможет оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом в среду на брифинге заявил министр энергетики страны Александр Николов.

Европейская страна заявила о готовности оплачивать газ в рублях
Фото: ReutersReuters

"В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. <...> Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет", - сказал министр.

Австрийцы отказались платить России за газ в рублях

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль. Путин поручил правительству дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.

Рынки,Александр Николов,Владимир Путин,Газпром,
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