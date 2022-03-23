Производители кофе оказались в критической ситуации

Производители кофе заявили о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на удобрения. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, сейчас фермеры пытаются найти альтернативы удобрениям, цены на которые растут во всем мире из-за перебоев в поставках, в том числе из России и Белоруссии, которые являются одними из ведущих мировых импортеров удобрений. Стоимость других ресурсов, необходимых сельскому хозяйству, также поднялась. При этом цена на кофе отстает от затрат фермеров на производство, отмечается в статье.

Чтобы хоть как-то сэкономить некоторые фермеры в Гватемале рассматривают возможность органических отходов в качестве замены азотным, фосфорным и калийным удобрениям. Однако подобное решение способно значительно снизить урожайность. Еще часть фермеров при всех возможных рисках видят выход из ситуации в разбавлении удобрений водой.

Производители кофе в Никарагуа приняли решение о сокращении закупок удобрений, чтобы не столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, а в Коста-Рике надеются на достаточное количество питательных веществ в составе почвы.