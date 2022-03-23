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1 час назад

Производители кофе оказались в критической ситуации

Елена Прошина

Производители кофе заявили о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на удобрения. Об этом пишет Bloomberg.

Производители кофе оказались в критической ситуации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным издания, сейчас фермеры пытаются найти альтернативы удобрениям, цены на которые растут во всем мире из-за перебоев в поставках, в том числе из России и Белоруссии, которые являются одними из ведущих мировых импортеров удобрений. Стоимость других ресурсов, необходимых сельскому хозяйству, также поднялась. При этом цена на кофе отстает от затрат фермеров на производство, отмечается в статье.

Чтобы хоть как-то сэкономить некоторые фермеры в Гватемале рассматривают возможность органических отходов в качестве замены азотным, фосфорным и калийным удобрениям. Однако подобное решение способно значительно снизить урожайность. Еще часть фермеров при всех возможных рисках видят выход из ситуации в разбавлении удобрений водой.

Производители кофе в Никарагуа приняли решение о сокращении закупок удобрений, чтобы не столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, а в Коста-Рике надеются на достаточное количество питательных веществ в составе почвы.

Согласно оценкам участников рынка, к третьему кварталу 2022 года в отрасли начнется паника, поскольку крупнейшему производителю кофе Бразилии запасов удобрений хватит только на три-шесть месяцев. По прогнозу Международной организации по кофе, мировое производство продукта упадет на 2,1% до 167,2 миллионов мешков в текущем маркетинговом году, что обусловлено снижением зерен арабики на 7,1%, передает Bloomberg.

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