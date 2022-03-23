Европейская страна заявила о готовности оплачивать газ в рублях

Болгария готова оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом на брифинге в среду заявил министр энергетики страны Александр Николов , передает ТАСС.

«В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет», — сказал Николов.

Ранее на заседании с кабмином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перестанет принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.