Европейская страна заявила о готовности оплачивать газ в рублях

Болгария готова оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом на брифинге в среду заявил министр энергетики страны Александр Николов, передает ТАСС.
«В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет», — сказал Николов.
Ранее на заседании с кабмином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перестанет принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.
Российский лидер подчеркнул, что изменения коснутся только валюты платежа, остальное останется по-прежнему.