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1 час назад

ЦБ возобновит торги акциями 24 марта

Лера Букина

Банк России проведет 24 марта торги на Московской Бирже 33 акциями, которые входят в индекс Московской Биржи (IMOEX), в период с 9:50 до 14:00 мск. Это следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ возобновит торги акциями 24 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По указанным бумагам установят запрет коротких продаж.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут осуществляться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме.

На рынке облигаций пройдут торги облигациями федерального займа (ОФЗ) по стандартному регламенту. Так, торговый период назначен на период с 10:00–18:40. С 9:30 до 19:00 осуществляются торги в режиме РПС/РПС с ЦК.

Торги остальными облигациями осуществляются с 9:30 до 19:00 только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

«На срочном рынке будут доступны: с 10:00 до 18:45 валютные и товарные инструменты, контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик, фьючерсы на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций RGBI; с 10:00 до 14:00 фьючерсы и опционы на Индекс Мосбиржи и Индекс РТС, а также на акции из Индекса Мосбиржи, доступные на рынке акций; после 14:00 данные инструменты будут доступны только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций"», - следует из данных Мосбиржи.

На денежном рынке торги в адресных режимах осуществляются с 9:30 до 19:00, в безадресных режимах – с 10:00 до 19:00.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проходить с 10:00 до 19:00.

Режим работы Московской Биржи на последующие дни Банк России объявит позднее.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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