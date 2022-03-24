ЦБ возобновит торги акциями 24 марта

«На срочном рынке будут доступны: с 10:00 до 18:45 валютные и товарные инструменты, контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик, фьючерсы на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций RGBI; с 10:00 до 14:00 фьючерсы и опционы на Индекс Мосбиржи и Индекс РТС, а также на акции из Индекса Мосбиржи, доступные на рынке акций; после 14:00 данные инструменты будут доступны только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций"», - следует из данных Мосбиржи.