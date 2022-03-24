ЦБ возобновит торги акциями 24 марта

Банк России проведет 24 марта торги на Московской Бирже 33 акциями, которые входят в индекс Московской Биржи (IMOEX), в период с 9:50 до 14:00 мск. Это следует из пресс-релиза регулятора.
По указанным бумагам установят запрет коротких продаж.
Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут осуществляться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме.
На рынке облигаций пройдут торги облигациями федерального займа (ОФЗ) по стандартному регламенту. Так, торговый период назначен на период с 10:00–18:40. С 9:30 до 19:00 осуществляются торги в режиме РПС/РПС с ЦК.
Торги остальными облигациями осуществляются с 9:30 до 19:00 только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.
«На срочном рынке будут доступны: с 10:00 до 18:45 валютные и товарные инструменты, контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик, фьючерсы на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций RGBI; с 10:00 до 14:00 фьючерсы и опционы на Индекс Мосбиржи и Индекс РТС, а также на акции из Индекса Мосбиржи, доступные на рынке акций; после 14:00 данные инструменты будут доступны только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций"», - следует из данных Мосбиржи.
На денежном рынке торги в адресных режимах осуществляются с 9:30 до 19:00, в безадресных режимах – с 10:00 до 19:00.
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проходить с 10:00 до 19:00.
Режим работы Московской Биржи на последующие дни Банк России объявит позднее.