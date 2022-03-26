Рост цен на кофе связали с падением рубля

Климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов, кроме того, существенное влияние на конечную стоимость этого продукта оказывают ритейлеры, объяснил генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Ключевым производителем кофе является Бразилия, где в начале прошлого года была засуха, а потом сильные заморозки. Это привело к сокращению текущего урожая и негативному влиянию на последующие. Также не стоит забывать, что кофе биржевой товар. Неблагоприятные погодные условия привели к негативным экспертным прогнозам и, как следствие, к скачку цен на мировой бирже в 2-3 раза», – передает РИА «Новости» его слова.

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Кроме того, по его словам, рост цены на конечный продукт также зависит от курса рубля.

«Мы на 100% зависим от импорта кофе, поэтому падение курса национальной валюты сказывается на цене продукта на полке в магазине», – сказал эксперт.

При этом Чантурия добавил, что благодаря заблаговременному импортозамещению в сфере переработки кофе валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%, так как в Россию кофе, в большинстве своем, приходит в зеленых зернах.

По его словам, основная часть конечного продукта производится именно внутри страны.

«Тем не менее по факту мы имеем биржевое повышение цены и удорожание производства конечного товара», – отметил он.

В заключение Чантурия подчеркнул, что розничные цены, которые формируются из многих факторов, больше всего зависят от наценки ритейлеров.

«Цена на кофе находится под давлением многих факторов, но зарабатывают больше те, кто ближе к потребителю – то есть торговые сети. Именно они и устанавливают конечную цену с максимальными наценками. Потребителю нужно быть готовым к тому, что кофе на ближайшее время будет дорогим продуктом», – резюмировал он.