Чего ждать от рынка акций после длительной паузы: прогноз экспертов

Первый торговый день на рынке акций Московской биржи после почти месячной паузы будет ознаменован повышенной волатильностью. Об этом сообщили РИА Новости аналитики, передает «Прайм».

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Они не исключили снижения на старте торгов. Это, по словам специалистов, может привлечь покупателей и создать волну позитива.

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«Ожидания по открытию торгов скорее позитивные, при этом волатильность ожидается повышенной. На старте торгов возможна волна снижения, однако глубокого падения, скорее всего, удастся избежать благодаря покупкам Минфина. Более того, учитывая долю экспортеров в индексе Мосбиржи более 50%, есть вероятность, что индекс вырастет после затяжной паузы относительно уровней 25 февраля», — подчеркнул Дмитрий Пучкарев из «БКС Мир инвестиций».

Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов не ожидает, что инвесторы будут закрывать свои позиции в убыток в связи с ценами закрытия от 25 февраля. Однако, по его мнению, желающих купить подешевевшие хорошие российские акции окажется много.

«Стоит отметить, что вполне возможно ряд участников и инвесторов все-таки будут дожидаться момента, когда биржа разрешит открывать короткие позиции, ведь соблазн купить подешевле так или иначе присутствует всегда и у всех, да и ситуация в геополитике по-прежнему напряженная. Тем не менее, для долгосрочного инвестора уже можно будет потихоньку подбирать наиболее привлекательные, просевшие бумаги», — отметил он.

Эксперты сходятся во мнении, что покупатели сосредоточатся на акциях сырьевого сектора с высокой долей экспортной выручки, которая не попала под санкции. Речь идет, прежде всего, о нефтегазовой отрасли и цветной металлургии.

Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» прогнозирует, что инвесторы будут уделять особое внимание акциям компаний сырьевого сектора.

«В частности, стоит следить за компаниями, против которых не были введены масштабные санкции (например, «Лукойл»)», — отметил он.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко прогнозирует постепенное открытие торгов. При этом он допустил, что в низколиквидных бумагах может совсем не быть спроса. По маржин-коллам их будут активно продавать, считает эксперт.