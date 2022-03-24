Рубль укрепился к доллару и евро

Российская валюта укрепляется в начале торгов в четверг к доллару и евро. По состоянию на 10:20 мск американская валюта опустилась на 1,22 рубля, до 96,51 рубля. Курс евро упал на 1,61 рубля, до 106,39 рубля, следует из данных Мосбиржи.

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Российская валюта стала укреплять свои позиции накануне, 23 марта. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. Оплата экспортируемого газа в страны, которые признанные недружественными, будут переводиться в рубли. Тогда курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66%).

Согласно данным ЦБ РФ, в 2021 году «Газпром» продал трубопроводного газа за рубеж на $54,2 млрд. Из них страны, не признанные недружественными (в основном Турция, Белоруссия, Китай), купили примерно $11 млрд. РБК, ссылаясь на базу данных ФТС, отмечает, что объем экспортной выручки от реализации газа в недружественные страны оценивается в $43 млрд (примерно 80%).