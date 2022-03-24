Рубль укрепился к доллару и евро

Российская валюта укрепляется в начале торгов в четверг к доллару и евро. По состоянию на 10:20 мск американская валюта опустилась на 1,22 рубля, до 96,51 рубля. Курс евро упал на 1,61 рубля, до 106,39 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Российская валюта стала укреплять свои позиции накануне, 23 марта. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. Оплата экспортируемого газа в страны, которые признанные недружественными, будут переводиться в рубли. Тогда курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66%).
Согласно данным ЦБ РФ, в 2021 году «Газпром» продал трубопроводного газа за рубеж на $54,2 млрд. Из них страны, не признанные недружественными (в основном Турция, Белоруссия, Китай), купили примерно $11 млрд. РБК, ссылаясь на базу данных ФТС, отмечает, что объем экспортной выручки от реализации газа в недружественные страны оценивается в $43 млрд (примерно 80%).
Данные Международного энергетического агентства свидетельствуют о том, что в 2021 году Евросоюз приобрел 155 млрд куб. м российского газа. Это 45% европейского газового импорта и около 40% газового потребления. Стоимость газового импорта ЕС из России в 2022 году варьируется от €200 млн до €800 млн в день, писал Reuters.