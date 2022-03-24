Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 4,37%

Российский рынок акций в первый торговый день после приостановки торговался разнонаправленно. По итогам торгового дня, завершившегося в четверг в 14:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 4,37%, до 2 578,51 пункта, индекс РТС снизился на 9%, до 852,64 пункта.

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За четыре часа торгов российски рынок акций показал существенную волатильность, так открывшись снижением на 0,51% и 14,49% по индексу Мосбиржи и РТС соответственно, уже к 10:12 мск рублевый индекс подрастал на 10,21%, а индекс РТС компенсировал большую часть утреннего падения и снижался на 4,55%.

Российский рубль укрепляется к концу сессии на рынке акций. По состоянию на 14:03 мск, доллар снижался на 1,73%, до 96 рублей, евро - 2,59%, до 105,42 рубля.

Фаворитами спроса по итогам дня стали акции "Фосагро", которые прибавили более 26,6%, а также "Татнефти" (+20,11%), "Новатэка" (+18,48%), ФСК ЕЭС (+17,96%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+17,73%).

Аутсайдерами торгов стали акции Аэрофлота (-16,44%), "ИнтерРАО" (-6,94%), "префы" Транснефти (-6,06%), а также бумаги "Детского мира" (-5,55%) и ВТБ (-5,52%)