Трейдеры предрекли нефть по 200 долларов за баррель

Западные трейдеры спрогнозировали подъем мировых цен на нефть выше 200 долларов за баррель из-за усиливающегося международного бойкота российских энергоресурсов и недостатка альтернативных источников поставок. Об этом сообщает Financial Times.

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В частности, по мнению основателя французского хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана, полное прекращение поставок нефти из России в Европу приведет к продолжительной трансформации глобального энергетического рынка.

«Пора просыпаться. Мы не придем к нормализации ситуации в течение ближайших месяцев. Я думаю, мы теряем российские поставки в Европу навсегда», — добавил Андюран.

Он отметил, что цены в этом случае могут возрасти вдвое и достигнуть 250 долларов за баррель в 2022 году.

Другие трейдеры также считают, что российская нефть и нефтепродукты, включая дизельное топливо, не вернутся на европейский рынок в ближайшем будущем, даже при условии заключения перемирия Москвой и Киевом. По их оценкам, без топлива из РФ рынок будет терять в объеме порядка трех миллионов баррелей в сутки.

При этом эксперты уверены, что у США не получится быстро возместить уход российской нефти из Европы.

«Американский сланцевый сектор вряд ли поспешит на помощь и начнет наращивать производство, чтобы опустить цены на нефть. Даже если они ускорят добычу, это займет по крайней мере год, а у некоторых компаний 18 месяцев», — подчеркнул один из ведущих трейдеров Socar Даниель Хаус.

В свою очередь эксперт по нефтетрейдинговым операциям в Trafigura Бен Лакок обратил внимание на то, что наиболее существенно от скачка цен на нефть пострадает население развивающихся стран, власти которых не имеют возможности компенсировать рост расходов населения на топливо.