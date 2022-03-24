Трейдеры предрекли нефть по 200 долларов за баррель

Западные трейдеры спрогнозировали подъем мировых цен на нефть выше 200 долларов за баррель из-за усиливающегося международного бойкота российских энергоресурсов и недостатка альтернативных источников поставок. Об этом сообщает Financial Times.
В частности, по мнению основателя французского хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана, полное прекращение поставок нефти из России в Европу приведет к продолжительной трансформации глобального энергетического рынка.
«Пора просыпаться. Мы не придем к нормализации ситуации в течение ближайших месяцев. Я думаю, мы теряем российские поставки в Европу навсегда», — добавил Андюран.
Он отметил, что цены в этом случае могут возрасти вдвое и достигнуть 250 долларов за баррель в 2022 году.
Другие трейдеры также считают, что российская нефть и нефтепродукты, включая дизельное топливо, не вернутся на европейский рынок в ближайшем будущем, даже при условии заключения перемирия Москвой и Киевом. По их оценкам, без топлива из РФ рынок будет терять в объеме порядка трех миллионов баррелей в сутки.
При этом эксперты уверены, что у США не получится быстро возместить уход российской нефти из Европы.
«Американский сланцевый сектор вряд ли поспешит на помощь и начнет наращивать производство, чтобы опустить цены на нефть. Даже если они ускорят добычу, это займет по крайней мере год, а у некоторых компаний 18 месяцев», — подчеркнул один из ведущих трейдеров Socar Даниель Хаус.
В свою очередь эксперт по нефтетрейдинговым операциям в Trafigura Бен Лакок обратил внимание на то, что наиболее существенно от скачка цен на нефть пострадает население развивающихся стран, власти которых не имеют возможности компенсировать рост расходов населения на топливо.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания отказались от поставок российской нефти в страну. В настоящий момент американский президент Джо Байден пытается убедить наложить на РФ аналогичные ограничения европейские страны.