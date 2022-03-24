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19 минут назад

ЦБ определил порядок работы Мосбиржи

Lenta.ruLenta.ru

Российский Центробанк определил порядок работы Московской биржи в пятницу, 25 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦБ. Откроются торги российскими евробондами, корпоративными облигациями и акциями вне индекса IMOEX в режиме переговорных сделок.

ЦБ определил порядок работы Мосбиржи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Кроме того, будут проводиться торги фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ, а также на индекс RGBI (индекс государственных облигаций Московской биржи)», — говорится в сообщении. 33 акции, входящие в индекс IMOEX, будут торговаться с 9:50 до 14:00 по московскому времени. При этом запрет коротких продаж по этим бумагам сохраняется. «Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 в обычном режиме», — добавил регулятор.

В четверг, 24 марта, на фондовом рынке Московской биржи возобновились торги акциями после месячной приостановки. Торги проводились 33 акциями российских эмитентов, входящими в Индекс Мосбиржи. Торги шли в основном режиме в период с 9:50 до 13:50, в режиме переговорных сделок — с 9:50 до 14:00.

На открытии фондовый рынок снизился на 0,01 процента, но потом стал расти. Индекс Мосбиржи по итогам первого дня торгов после месячного перерыва вырос на 4,43 процента. В разговоре с «Лентой.ру» экономист, завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елена Ведута допустила, что рост может объясняться отсутствием возможности альтернативных инвестиций для крупнейших российских предпринимателей. Со своей стороны финансовый аналитик Павел Самиев назвал более вероятной причиной интервенции Минфина.

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