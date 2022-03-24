ЦБ определил порядок работы Мосбиржи

«Кроме того, будут проводиться торги фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ, а также на индекс RGBI (индекс государственных облигаций Московской биржи)», — говорится в сообщении. 33 акции, входящие в индекс IMOEX, будут торговаться с 9:50 до 14:00 по московскому времени. При этом запрет коротких продаж по этим бумагам сохраняется. «Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 в обычном режиме», — добавил регулятор.