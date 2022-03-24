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24 минуты назад

Курс рубля резко укрепился

Вероника Полынина

Официальный курс доллара к рублю на пятницу, 25 марта, понизился на 7,116 рубля - до 96,0458 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Курс рубля резко укрепился
Фото: ТАССТАСС

Официальный курс евро понизился на 7,7934 рубля, до 105,4679 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 4,37%

Российская валюта стала укреплять свои позиции накануне, 23 марта. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. Оплата экспортируемого газа в страны, которые признаны недружественными, будут переводиться в рубли. Тогда курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66%).

Рынки,Владимир Путин,Банк России,Московская биржа,ЕС,
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