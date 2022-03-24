Курс рубля резко укрепился

Официальный курс доллара к рублю на пятницу, 25 марта, понизился на 7,116 рубля - до 96,0458 рубля, следует из данных ЦБ РФ.
Официальный курс евро понизился на 7,7934 рубля, до 105,4679 рубля.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Российская валюта стала укреплять свои позиции накануне, 23 марта. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. Оплата экспортируемого газа в страны, которые признаны недружественными, будут переводиться в рубли. Тогда курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66%).