Курс рубля резко укрепился

Официальный курс доллара к рублю на пятницу, 25 марта, понизился на 7,116 рубля - до 96,0458 рубля, следует из данных ЦБ РФ .

Российская валюта стала укреплять свои позиции накануне, 23 марта. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. Оплата экспортируемого газа в страны, которые признаны недружественными, будут переводиться в рубли. Тогда курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66%).