Валютные войны: что придет на смену доллару и евро

Россия переводит расчеты за экспорт на рубли. Первым шагом стало поручение президента России правительству перевести в российскую валюту все расчеты по поставкам газа. Помимо этого, об отказе от доллара как средства расчетов размышляет целый ряд стран, не входящих в англосаксонский пул. Разбираемся, к чему приведет мировая дедолларизация и способна ли сейчас какая-то валюта претендовать на роль новой резервной.

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"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", — объявил Владимир Путин на совещании с правительством.

"Газпрому" дана директива о внесении необходимых изменений в контракты на поставку газа в "недружественные страны". То есть практически во всю Европу, а также в Японию. Покупать рубли иностранным потребителям придется на нашем внутреннем валютном рынке. ЦБ поручено в течение недели разработать порядок совершения таких операций.

В течение часа после этого заявления доллар и евро подешевели на торгах на Московской бирже на 5 рублей. Доллар опустился ниже 100 рублей впервые с 3 марта.

Реакция государств, которым придется выполнять новые требования, оказалась смешанной. Болгария и Молдова заявили, что готовы платить в рублях. Австрия объявила, что продолжит оплату в той валюте, в которой заключены контракты, то есть в евро. О том же самом сообщили в польском операторе PGNiG. В Германии мнения разделились: от обвинений России в ненадежности как партнера до признания, что технически рублевые расчеты возможны, но для этого Европе придется обходить собственные санкции. Японский министр финансов Сюнъити Судзуки в свою очередь заявил, что у Токио "пока нет понимания, как это будет реализовано на практике".

Забеспокоилась даже Сербия, которая к недружественным странам не относится. Ее президент сказал, что российское решение создаст сложности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что вопрос с Сербией будет решен и беспокойство снято, а относительно остальных контрагентов разъяснил, что новые условия будут озвучиваться "по мере контактов с покупателями". Хотя позиция России, судя по словам Пескова о Болгарии, уже сформулирована: "Придется за рубли покупать газ, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится".

О том, что своими запретами США и другие санкционные страны сами расшатывают основанный на американской валюте порядок международных расчетов, говорится не первый год. Еще в 2018 году российский Минфин словами своих руководителей заявлял, что работает над тем, чтобы "с партнерами из третьих стран больше увеличивать расчеты в национальных валютах и использовать альтернативную финансовую инфраструктуру".

Однако все эти годы зависимость от доллара и евро если и уменьшалась, то не слишком торопливо. Во всяком случае львиная доля экспортной выручки за нефть и газ до сих пор продолжала поступать в валюте. Однако теперь ситуация явно изменится. Еще 5 марта президент подписал указ, позволяющий выплачивать госдолг России иностранцам в рублях. Пока этой возможностью воспользоваться не довелось, Минфин США разрешил банкам провести операции в долларах. И так будет продолжаться до конца мая, пока нашим финансовым госорганам не потребуется продление специальной лицензии. Что будет после этого — пока неизвестно.

Помимо газовой отрасли на национальную валюту готова перейти и космическая. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также объявил, что госкорпорация новые международные контракты будет заключать в российской валюте.

Идем на Восток

Страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, заявил в марте этого года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Более того, в казахстанских СМИ в марте появилась информация, что ЕАЭС и Китай задумались о создании некой резервной валюты. Однако позднее министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов опроверг эту информацию.

Тем не менее директор Института нового общества Василий Колташов не считает появление такой валюты невероятным. "Если эта валюта будет иметь предел эмиссии, например на основе привязки к золотому запасу стран-учредителей, и различные форматы применения (криптоформат, наличный и безналичный), то она сможет быстро завоевать лидирующие позиции в мире", — рассуждает эксперт.

Однако на данный момент более реальной выглядит схема, обсуждаемая Россией и Индией. Страны ведут переговоры об использовании национальных валют в торговых расчетах между собой. Именно этот механизм и использовался между странами еще во времена Советского Союза. Вместе с Советским Союзом он и прекратился.

"Стоит упомянуть, что Китай и Индия почти одновременно заявили о возможности перехода на расчеты в юанях за поставки российской нефти", — считает управляющий директор ИК "Алго Капитал" Михаил Ханов.

Правда, по его словам, китайский юань пока мало подходит на роль альтернативной резервной мировой валюты по макроэкономическим причинам.

"До тех пор пока КНР продолжает играть роль "мировой фабрики", ее национальная валюта не должна быть твердой и сильной. Но для России в нынешних реалиях переход на расчеты по внешнеторговым сделкам в юанях все равно выглядит неплохим реалистичным, пусть и временным решением", — уверен аналитик.

Кто следующий?

Разговоры о взаиморасчетах в национальных валютах Индия ведет не только с Россией, но и с Ираном. Как заявил посол Ирана в Индии Али Чегени, его страна готова содействовать энергетической безопасности Индии и продавать ей сырую нефть и газ за индийские рупии. До 2019 года так оно и было. Нью-Дели расплачивался с Тегераном за энергоносители рупиями, на которые потом Тегеран закупал индийские товары. Эта цепочка нарушилась после того, как против Ирана США были введены санкции. Но теперь, вполне вероятно, альтернативные поставки и расчеты снова возвратятся. Тем более что Али Чегени оценил возможности товарооборота между странами в 30 млрд. Правда, оценил пока тоже в американских долларах.

Еще один удар по американской валюте может нанести даже давний союзник США — Саудовская Аравия. По информации СМИ, саудиты вступили в переговоры с Китаем на предмет расчетов за арабскую нефть юанями. Учитывая, что Китай закупает у нефтяного королевства порядка четверти производимой им нефти, перевод хотя бы части контрактов из долларов в юани выглядит вполне обоснованным, считают эксперты.

"Мир "после доллара" уже создается, — рассуждает в своей колонке ТАСС Василий Колташов. — А если евразийские страны будут торговать продукцией через свои, а не западные биржи, да в собственной валюте, то перелом будет полным".

"Цикл доминирующей международной валюты одной страны обычно составляет около 100 лет. Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного", — считает декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.