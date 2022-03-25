Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

В Бельгии призвали пересмотреть стоимость газа

Lenta.ruLenta.ru

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что пересмотр оплаты в контрактах по газу требует аналогичных действий и с ценами на энергоносители, сообщает РИА Новости.

В Бельгии призвали пересмотреть стоимость газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Де Кроо призвал изменить стоимость газа после перевода Россией оплаты за топливо в рубли. По его мнению, это допустимо, поскольку в стране пересмотрели условия контракта.

«Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», — заявил он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее Европа исключила оплату за российский газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. По его словам, страна не станет принимать оплату за поставки топлива в скомпрометировавших себя валютах, среди которых доллар и евро.

Рынки,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители