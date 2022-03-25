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1 час назад

В ФРГ назвали условие покупки газа за рубли

Лера Букина

Германия могла бы расплачиваться за поставки российского газа в рублях, однако это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации. Об этом заявил РБК глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.

«Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — подчеркнул он.

При этом Эрнст указал на то, что замораживание российских активов за границей также можно оценивать как нарушение договоров с российской стороной.

«Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», — подытожил член бундестага.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отказ от российских энергоносителей повлечет за собой разбалансировку мировой энергетической системы.

В Бельгии призвали пересмотреть стоимость газа

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Он обратился к Банку России и правительству с поручением в течение одной недели определить порядок совершения финансовых операций с Европой в рублях.

Клаус Эрнст,Мария Захарова,Владимир Путин,Банк России,Бундестаг,ЕС,
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