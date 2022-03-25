В ФРГ назвали условие покупки газа за рубли

Германия могла бы расплачиваться за поставки российского газа в рублях, однако это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации. Об этом заявил РБК глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.

«Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — подчеркнул он.

При этом Эрнст указал на то, что замораживание российских активов за границей также можно оценивать как нарушение договоров с российской стороной.

«Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», — подытожил член бундестага.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отказ от российских энергоносителей повлечет за собой разбалансировку мировой энергетической системы.