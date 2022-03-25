Германия вдвое сократит импорт нефти из России

Германия собирается к середине 2022 года в два раза сократить импорт нефти из России. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

По его словам, изменения в контрактах в ближайшее время повлекут за собой снижение зависимости Германии от нефти России на четверть.

Ранее в пятницу президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что стране необходимо прекратить импортировать нефть и газ из РФ. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас Латвия прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях. Хабек до этого сообщал, что ФРГ не может немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг к этой задаче уже сделан. Он также поблагодарил компании, которые принимают участие в пошаговой реализации эмбарго.