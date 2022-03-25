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4 минуты назад

Германия вдвое сократит импорт нефти из России

Лера Букина

Германия собирается к середине 2022 года в два раза сократить импорт нефти из России. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Германия вдвое сократит импорт нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», — подчеркнул Хабек в письме.

По его словам, изменения в контрактах в ближайшее время повлекут за собой снижение зависимости Германии от нефти России на четверть.

В ФРГ назвали условие покупки газа за рубли

Ранее в пятницу президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что стране необходимо прекратить импортировать нефть и газ из РФ. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас Латвия прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях. Хабек до этого сообщал, что ФРГ не может немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг к этой задаче уже сделан. Он также поблагодарил компании, которые принимают участие в пошаговой реализации эмбарго.

Рынки,Роберт Хабек,
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