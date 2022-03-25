Сегодня днем, 25 марта, курс европейской валюты опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 14:07 мск, курс евро был на отметке в 99,75 рубля (-6,6%).

Согласно данным торговой площадки на 14:13 мск, рубль укреплял свои позиции к доллару и евро более чем на 3,6-6,3%, курс доллара падал на 3,6%, до 93,5 рубля, курс евро - до 100,03 рубля (-6,3%).