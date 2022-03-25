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24 минуты назад

Курс евро рухнул ниже 100 рублей

Лера Букина

Сегодня днем, 25 марта, курс европейской валюты опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 14:07 мск, курс евро был на отметке в 99,75 рубля (-6,6%).

Согласно данным торговой площадки на 14:13 мск, рубль укреплял свои позиции к доллару и евро более чем на 3,6-6,3%, курс доллара падал на 3,6%, до 93,5 рубля, курс евро - до 100,03 рубля (-6,3%).

Укрепление рубля привело к падению цен на электронику

Российская валюта перешла к укреплению 23 марта. Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. Оплата экспортируемого газа в страны, которые признанные недружественными, будут переводиться в рубли. Тогда курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66%).

Рынки,Видео,Владимир Путин,Московская биржа,ЕС,
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