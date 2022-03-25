Биткоин подорожал до 45 тыс долларов

Стоимость биткойна за последние сутки выросла на 5% – почти до 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: depositphotos/spaxiax depositphotos/spaxiax

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткойна по состоянию на 16:37 выросла до 44,95 тысячи долларов.

В январе биткойн подешевел почти на 17%. Однако в феврале его цена вновь увеличилась. 25 февраля криптовалюта стоила 38,8 тысячи долларов.

Ранее глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев заявил, что стоимость биткойна в течение 3–6 лет достигнет своей максимальной отметки. Она может составить примерно 500 тысяч долларов.