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1 час назад

Биткойн подорожал до 45 тыс долларов

Москва24Москва24

Стоимость биткойна за последние сутки выросла на 5% – почти до 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Биткоин подорожал до 45 тыс долларов
Фото:  depositphotos/spaxiax depositphotos/spaxiax

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткойна по состоянию на 16:37 выросла до 44,95 тысячи долларов.

В январе биткойн подешевел почти на 17%. Однако в феврале его цена вновь увеличилась. 25 февраля криптовалюта стоила 38,8 тысячи долларов.

Ранее глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев заявил, что стоимость биткойна в течение 3–6 лет достигнет своей максимальной отметки. Она может составить примерно 500 тысяч долларов.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что 2022 год может завершиться серьезным обнулением криптовалюты на фоне повышения ставки федрезерва.

Рынки,Михаил Малышев,Александр Разуваев,ФРС,
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