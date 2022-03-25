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36 минут назад

Нефть подорожала после новостей о ракетных ударах по Саудовской Аравии

Вероника Полынина

Нефть начала дорожать после сообщений о ракетных ударах хуситов в Саудовской Аравии, сообщает «Прайм».

Нефть подорожала после новостей о ракетных ударах по Саудовской Аравии
Фото: ReutersReuters

По состоянию на 20.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,64% — до 119,79 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 113,25 доллара. Днем нефть дешевела.

Представитель йеменских хуситов заявил о нанесении ракетных ударов по объектам государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Джидде. Коалиция под руководством Саудовской Аравии подтвердила факт обстрелов территории королевства баллистическими ракетами и повреждение на территории завода Saudi Aramco.

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Позже во время проведения первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии хуситы провели обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалеку от трассы в Джидде.

Связанные с поставками опасения поддерживают нефтяные котировки, при этом цены по-прежнему находятся на уровнях 2008 года в связи с антироссийскими санкциями. Россия и Саудовская Аравия являются одними из крупнейших производителей нефти в мире.

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