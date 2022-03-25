Нефть подорожала после новостей о ракетных ударах по Саудовской Аравии

Нефть начала дорожать после сообщений о ракетных ударах хуситов в Саудовской Аравии, сообщает «Прайм».

Фото: Reuters Reuters

По состоянию на 20.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,64% — до 119,79 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 113,25 доллара. Днем нефть дешевела.

Представитель йеменских хуситов заявил о нанесении ракетных ударов по объектам государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Джидде. Коалиция под руководством Саудовской Аравии подтвердила факт обстрелов территории королевства баллистическими ракетами и повреждение на территории завода Saudi Aramco.

Позже во время проведения первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии хуситы провели обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалеку от трассы в Джидде.