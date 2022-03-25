Правительство одобрило передачу части акций ФК "Локомотив"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило передачу "Российскими железными дорогами" 100 акций ФК "Локомотив" компании "РЖД Управление активами" в счет оплаты дополнительного выпуска акций. Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом и ОАО "РЖД", об отчуждении ОАО "РЖД" 100 обыкновенных именных акций АО "ФК "Локомотив", что составляет 0,0015% его уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО "РЖД Управление активами", - говорится в документе.