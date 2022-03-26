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1 час назад

Шольц рассказал о необратимом процессе сокращения поставок сырья из России в ЕС

Lenta.ruLenta.ru

Ситуация на Украине привела к тому, что 27 стран-членов Европейского союза (ЕС) в настоящее время думают над тем, как они могут сократить зависимость от поставок сырья из России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Шольц озвучил последствие кризиса на Украине для России
Фото: ReutersReuters

По его словам, процесс сокращения российских поставок в европейские государства необратим.

Помимо этого, Шольц рассказал, что из-за ситуации на Украине структуры безопасности НАТО на восточной границе альянса еще раз были усилены. Он добавил, что теперь этот процесс будет продолжаться непрерывно и продвигаться каждый день.

"Наш бизнес полностью разрушен"

Ранее Шольц заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать Украину всеми средствами в гуманитарной и экономической сферах. Канцлер объявил, что Евросоюз будет поддерживать Киев в контексте поставок оружия. Он также добавил, что страны ЕС осуждают конфликт на Украине и призывают к его прекращению.

Рынки,Олаф Шольц,НАТО,ЕС,
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