Шольц озвучил последствие кризиса на Украине для России

Ситуация на Украине привела к тому, что 27 стран-членов Европейского союза (ЕС) в настоящее время думают над тем, как они могут сократить зависимость от поставок сырья из России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

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По его словам, процесс сокращения российских поставок в европейские государства необратим.

Помимо этого, Шольц рассказал, что из-за ситуации на Украине структуры безопасности НАТО на восточной границе альянса еще раз были усилены. Он добавил, что теперь этот процесс будет продолжаться непрерывно и продвигаться каждый день.