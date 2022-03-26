ЦБ разрешил торговлю акциями всех компаний РФ на Мосбирже

ЦБ РФ принял решение проводить торги на московской бирже 28 марта всеми российскими акциями с 10:00 до 14:00 (мск). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на регулятора.

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«Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 28.03.2022 в следующем режиме: российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09.50 до 13.50 мск, а также в РПС (режиме переговорных сделок) в период с 9.30 до 14.00 мск. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж», - сказано в сообщении.

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Торги иностранными акциями и иными облигациями в РПС будут проводиться в период с 9.30 до 19.00 мск.

Торги облигациями федерального займа пройдут в режиме основных торгов в период с 9.50 до 18.50 мск, а также с 9.30 до 19.00 мск в режиме переговорных сделок/режиме переговорных сделок с Центральным контрагентом.

Торги срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом, состоятся с 10.00 до 14.00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме.

Также запанированы торги срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсом на индекс московской недвижимости ДомКлик, фьючерсами на корзину ОФЗ, индексными и процентными инструментами.

По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном торгам 25 марта 2022 года.

В минувший четверг прошли первые торги на российском рынке акций Московской биржи. Это случилось после месячного перерыва. Торги состоялись без масштабных распродаж благодаря мерам, предпринятым Банком России, сообщал «Интерфакс».

Эксперты отметили, что ведущую роль сыграл запрет «шортов» и мораторий на продажи со стороны нерезидентов. Кроме того, прошла информация, что регулятор рекомендовал институциональным инвесторам воздержаться от продаж.