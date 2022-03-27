Байден допустил ошибку в подсчете курса рубля

Президент США Джо Байден 26 марта ошибся во время официального выступления в Варшаве и сообщил, что $1 равен 200 рублям. Такое заявление он сделал после встречи с польским президентом Анджеем Дудой и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Ранее американский лидер уже делал похожие заявления, предрекая обвал российского фондового рынка, но и тогда он ошибся.

Президент США перед выступлением не проверил актуальность информации. 25 марта Центробанк установил внутренний курс на выходные, закрепив за долларом значение в 95,66 рубля, а евро — 105,27. Но и в мире доллару далеко до 200 рублей — на 20:50 мск 26 марта он торгуется за 102 рубля, а евро — за 112,04. После 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине, доллар достигал максимума 11 марта. Тогда он доходил до значений в 120,37 рубля, а евро — 132,95.

Российская валюта немного укрепилась, когда 23 марта президент России Владимир Путин приказал «Газпрому» перевести все сделки с иностранными партнёрами в рубли. Новая схема должна стартовать с апреля.

Ранее Байден уже заявлял, что ценность доллара достигла 200 рублей во время конференции в Филадельфии 11 марта.

«Вы знаете какая ценность у рубля по отношению к доллару? Вам потребуется 200 рублей, чтобы сравняться с одним долларом! 200! Сила наших экономических санкций уничтожила экономику России», — подчеркнул он.