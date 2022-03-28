Шольц раскрыл сроки полного отказа от нефти из России

Германия постарается стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 28 марта.

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— Мы попытаемся уже в этом году уйти (от зависимости — прим. «ВМ») от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа, — передает его слова РИА Новости.

До этого Шольц выступил против резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ. По его словам, в случае резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из России под ударом оказались бы многие рабочие места. Также канцлер Германии подчеркнул важность принятия взвешенного решения по вопросу эмбарго.

27 марта сообщалось, что страны Евросоюза смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. Более того, ЕС стремится диверсифицировать источники газа и предпринимает попытки снизить зависимость от российского энергетического сырья. Тем не менее запрет на российское топливо не рассматривается.

Старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан заявила, что переход Европы с российского газа на американский может привести к глобальной климатической катастрофе.