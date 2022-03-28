«Россия не будет бесплатно поставлять газ»

Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте заниматься благотворительностью Россия не станет. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил до 31 марта доложить о мерах по этому вопросу.

"Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, что именно должно быть выполнено в этот срок.

Песков не стал детально говорить о том, какие меры может принять Россия, если Европа откажется платить за газ в рублях, предложив "решать вопросы по мере их поступления".

"Но то, что мы не будем бесплатно поставлять газ - это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", - добавил он.

Решение президента России Владимира Путина продавать газ в недружественные страны за рубли поддерживает большинство россиян (76%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Скорее положительно к данному решению относятся три четверти россиян (76%), отрицательно – 3%, безразлично – 5%, 16% затруднились дать оценку этому решению», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

В ответах на открытый вопрос о возможных последствиях этого решения преобладают положительные прогнозы: 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля, 8% сообщают о положительных в целом последствиях, 7% считают, что это приведет к подъему и укреплению экономики, 5% – к независимости от доллара, 4% – к развитию и усилению России и др.

Среди отрицательных последствий граждане называли прекращение покупки российского газа (3%), конфликт с другими странами (2%), падение экономики и экономический кризис (2%).

Опрос был проведен 24 марта методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.

Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.

Крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni заявила о невозможности расплачиваться за приобретаемый российский газ в рублях. Об этом рассказал глава компании Клаудио Дескальци. Его слова приводит ТАСС.

«Они попросили нас платить за газ в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором расчеты в евро», — заявил он.

Дескальци подчеркнул, что условия контракта нельзя изменить в одностороннем порядке, и потребуется хотя бы дополнительное соглашение.

Глава Eni также отметил, что не уверен в будущих поставках газа из России, которые сейчас осуществляются через территорию Украины, и упрекнул Европу в том, что та никогда не думала о собственной энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу топ-менеджер назвал африканское топливо.

«Выстрел в ногу» для Европы

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможный отказ от нефти и газа из России станет для Европы «выстрелом в ногу». По его словам, альтернативные источники газа не имеют достаточного объема топлива для потребностей Европы.

Вучич отметил, что «рациональные люди на Западе» понимают такой расклад, а потому осознают необходимость переговоров с Россией. Некоторые немецкие и австрийские политики уже заявляют, что не могут «уничтожить сами себя» отказом от российских ресурсов.

Если введем санкции против России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться



Александр Вучич

Президент Сербии

Рубль может укрепиться

Решение продавать российский газ европейским странам за рубли только укрепит национальную валюту. Об этом рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Укрепление обеспечивается за счет увеличения числа экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, заметил он.

«Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80 процентов своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры будут вынуждены покупать рубль — то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)», — сказал Джиоев.

Специалист также добавил, что импортерам потребуются запасы рублей для реализации бесперебойных платежей — это укрепит спрос на отечественную валюту и в некоторой степени нивелирует воздействие санкций.

Заявление Путина

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки природного газа в «недружественные» страны в рубли. По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, то есть в долларах и евро.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли



Владимир Путин

Президент России

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и российской компании «Газпром» до конца марта принять меры по переводу на рубли расчетов за природный газ с «недружественными» странами.

Перевод расчётов за российский газ в рубли позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России.

«Перевод расчётов за газ в национальной валюте России позволит российской топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи», — приводит ТАСС сообщение.

Как подчёркивается, данная мера, «без сомнения, будет способствовать повышению роли рубля в международных расчётах».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.

Франция не намерена соглашаться с требованием России об оплате поставок газа рублями. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим», — передает слова Эммануэля Макрона РИА «Новости».

Глава Франции подчеркнул, что в контрактах с Россией утверждено, что европейские покупатели должны приобретать российский газ за евро. Потому, по словам Макрона, выполнение требования РФ платить за газ рублями невозможно.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал германским компаниям не рассчитываться российскими рублями за поставки природного газа, как того требует Москва.

Wikipedia

«Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», - сказал он в интервью телеканалу Welt (цитата по Reuters).

Линднер посоветовал не принимать условия президента РФ Владимира Путина, а платить согласно заключенным контрактам, то есть в долларах и евро, отметив, что конечное решение по расчетам останется за энергетическими компаниями.

Ранее финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» заявил, что при оплате за газ в рублях значение доллара и евро на международном финансовом рынке подрывается, растет значимость российской валюты, что создает очень серьезную конкуренцию на финансовых рынках. По мнению специалиста, ситуация во много будет зависеть от позиции Москвы и от того, насколько критически будут нуждаться в российских энергоносителях страны ЕС.

Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил на международной конференции Doha forum, что заменить российский газ в Европе топливом от других производителей можно по предварительным оценкам за пять-семь лет.

По его словам, до начала украинского кризиса Катар рассчитывал поставлять в Европу 60 миллионов тонн СПГ после увеличения его мощностей к 2027 году до 126 миллионов тонн в год.

Аль-Кааби пояснил, что Катар готов помочь Евросоюзу, однако 85 процентов экспорта СПГ распределяются по долгосрочным контрактам в основном в азиатские страны.

По итогам визита президента США Джо Байден на саммит НАТО в Брюссель стало известно, что американцы хотят обеспечить дополнительные поставки СПГ в Европу объемом порядка 15 миллиардов кубометров газа в 2022 году.

По оценкам профессора Георга Вайланда из Австрии, для получения в Европе альтернатив в виде СПГ и водорода потребуются годы, чтобы создать новые порты, танкерные мощности, трубопроводы и разгрузочные устройства. Он раскритиковал "туристическую дипломатию" европейцев на Ближний Восток в стиле торговых путешественников для поиска дополнительных источников газа.

Европа сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу «Скай ньюс — Арабия».

Wikipedia

«В течение двух лет Европа откажется от российского газа», — приводит слова Борреля ТАСС.

Также глава европейской дипломатии подчеркнул, что страны ЕС «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его».

Растерянность стала первой реакцией Запада на решение президента РФ Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли. Экономист Йенс Зюдекум заявил, что российскому лидеру удалось «ошарашить Запад», сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что на западных энергетических рынках проявилась нервозность, а представителей правлений энергетических концернов и министерств экономики в Европе данный манёвр Путина заставил «хмурить лбы».

Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции, — сказал Зюдекум.

Эксперт по валюте Петер Бофингер высказал мнение, что Москва всего лишь пытается укрепить рубль.

Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастёт и соответственно поднимется её курс, — пояснил он.

В Spiegel считают, что обе цели Москвы вполне достижимы. Экономист Клаус-Юрген Герн назвал вероятным и шаг Центробанка РФ, который предполагает продажу рублей потребителям газа через российские банки. Это стабилизует национальную валюту, уверен Герн.

Однако этим Путин поставит Запад в крайне трудное положение, поскольку западные санкции будут выглядеть абсурдно, — подчеркнул экономист.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил: Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии для всех стран ЕС. Саммит ЕС дал Еврокомиссии полномочия использовать разные инструменты регулировки на энергетическом рынке, особенно в том, что касается лимита цены на газ, добавил он.

23 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны назвали решение лидера «нарушением» контракта. Если Европа откажется переходить на рублевую оплату за российский газ, тогда Москва будет вынуждена переориентировать свой нефтегазовый сектор на азиатское направление. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Главным партнером по газовому вопросу для РФ станет Китай, с которым можно переходить на расчеты в национальных валютах и улучшить положение российской экономики, считает эксперт.

По его словам, сейчас Россия идет на «обострение ситуации», требуя от Европы выплат в рублевом эквиваленте. Запад, в свою очередь, тоже не соглашается на уступки, отказываясь якобы платить за газ в российской валюте. У Москвы, по словам спикера, очень принципиальная позиция, она не собирается принимать оплату в иных валютах, даже если платеж поступит:

— Мы считаем, что нам должны платить в рублях, либо мы будем считать, что нам не заплатили. Следовательно, не будем поставлять газ. То есть ставки растут в этой игре.

Без радикального ухудшения качества жизни в Европе, как считает эксперт, западные партнеры отказаться от российского углеводорода не смогут:

— Более того, если ЕС законодательно запретит своим компаниям переходить на рублевые расчеты с Газпромом, тогда РФ воспримет такие требования в качестве санкции и запретит, в свою очередь, поставки угля в Европу. А именно углем они хотят частично заменить российский газ. А Россия является одним из самых крупных поставщиков угля в мире. Получается, что им придется искать сразу два альтернативных источника, что очень тяжело сделать в нынешних условиях.

Если же ЕС согласится покупать газ за рубли, он перейдет на российскую биржу, что поднимет отечественную экономику. В противном случае и при полном отказе от российских энергоресурсов, что маловероятно, считает эксперт, России есть куда перепрофилировать свое сырье — это азиатское направление, маршруты, запланированные еще в период СССР: страны Средней Азии, Афганистан, Индия и Китай, что сможет возместить потери европейского рынка:

— Стоит Москве и Пекину перейти на национальные валюты при оплате за газ, и мы высоко взлетим, потому что Китай — это суперэкономика, что позволит полностью возместить отсутствие европейских партнеров.

По словам Юшкова, с технической точки зрения Европа спокойно могла перейти на рублевый вариант оплаты. Формула ценообразования не меняется в данном случае, и сколько газ стоил в долларовом выражении, столько он и будет стоить.

— То есть цена газа не меняется. Сама валюта оплаты меняется! Если раньше европейские компании доллары и евро отдавали Газпрому, то теперь они их отдадут компаниям на бирже, получат от них рубли, а затем эти деньги перечислят Газпрому. Это сделать очень легко, потому что компаниям-посредникам все равно, в какой валюте вести расчеты, — отметил эксперт.

Но возникает другой вопрос: когда Газпром направит европейцам дополнительное соглашение, которое будет менять валюту расчета, как они поступят.

— Ведь будет предлагаться два варианта развития событий: либо они переходят на расчеты в рублях и партнерство продолжается, либо они отказываются от этого предложения и лишаются российского газа, — сказал Юшков.