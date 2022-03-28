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47 минут назад

Индия нарастила закупки российской нефти

Елена Прошина

Индия резко нарастила закупки российской нефти в марте 2022 года. Об этом сообщили опрошенные CNBC аналитики.

Индия нарастила закупки российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, по словам ведущего нефтяного аналитика исследовательской компании Kpler Мэтта Смита с начала марта в Индию было отправлено пять партий объемом около шести миллионов баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года.

При этом по ожиданиям экспертов, импорт нефти марки Urals в Китай и Индию в перспективе будут только увеличиваться. Одну из главных причин этому они видят в значительных скидках, которые представляет Россия. По данным некоторых специалистов, в перспективе Индия может начать покупать Urals со скидкой около 20% или более 20 долларов с каждого барреля.

«Сегодня мотивы правительства Индии носят экономический, а не политический характер. Она всегда будет искать компромисс в своей стратегии импорта нефти. Трудно не воспользоваться 20-процентной скидкой, когда вы импортируете 80-85% своего топлива, особенно вслед за пандемией и замедлением глобального роста», — считает глава отдела торговли консалтинговой компании Vogel Group Самир Кападия.

Он отметил, что той же позиции придерживается Китай, который также вероятно увеличит закупки из России. По словам президента Transversal, это произойдет если КНР сможет платить за нефть из РФ в юанях и со скидками.

Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков уже заявлял, что в случае отказа европейских стран от закупки нефти ее поставки переориентируют на государства Юго-Восточной Азии.

Рынки,Мэтт Смит,Дмитрий Песков,
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