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1 час назад

Нефть начала дешеветь на фоне новой вспышки COVID-19 в Китае

Российская ГазетаРоссийская Газета

Стоимость нефти снижается на фоне новой вспышки COVID-19 в Китае. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 8 :09 (мск) стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляла 108,07 доллара за баррель (-1,3%), а майских фьючерсов на WTI - 104,52 доллара (-1,36%). При этом в моменте цена на Brent падала и ниже 108 долларов за баррель.

Снижение стоимости нефти происходит на фоне новой вспышки коронавируса в Китае - крупнейшем импортере топлива. С начала недели стоимость Brent опустилась уже на 10,47%, а WTI - на 8,3%.

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