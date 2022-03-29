Так, по состоянию на 8 :09 (мск) стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляла 108,07 доллара за баррель (-1,3%), а майских фьючерсов на WTI - 104,52 доллара (-1,36%). При этом в моменте цена на Brent падала и ниже 108 долларов за баррель.