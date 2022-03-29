Курс доллара в ходе открытия торгов на Московской бирже опустился ниже 88 рублей. Курс европейской валюты составил 96 рублей впервые с 28 февраля, следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 10:09 мск курс американской валюты ускорил падение до 87,7 рублей (-2,2%), курс евро - до 96,43 рублей (-0,17%).

Кроме того, российский рынок акций в начале основной сессии показывает рост ведущих индексов. На 10: 07 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,94%, до 2453,43 пункта, индекс РТС увеличился на 7,21%, до 882,37 пункта.

Рубль растет на российском валютном рынке уже седьмой торговый день подряд. Аналитики сходятся во мнении, что на динамику, прежде всего, влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле.

Как сообщал глава российского МИД Сергей Лавров, в Кремле рассчитывают на то, что в этот раз достичь договоренностей удастся.